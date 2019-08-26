В Балашове пенсионер чуть не убил мужчину во время ссоры
Он выстрелил из карабина
Изменить размер текста:
Вечером 25 августа в отдел полиции Балашовского района поступило сообщение о конфликте двух мужчин.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, граждане в возрасте 31 и 69 лет давно были в ссоре.
На этот раз пенсионер схватил карабин «Сайга» и вышел с ним во двор, угрожая убить оппонента.
Приятель его обидчика видел направленный ствол и рассказал полиции, что выстрел не случился только из-за осечки.
Однако по словам буяна, оружие заряжено холостыми патронами, и никого он убивать не хотел.
Дальнейшую его судьбу решат полицейские после проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU