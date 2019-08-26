В Балашове пенсионер чуть не убил мужчину во время ссоры

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-26T12:09:15+03:00

Он выстрелил из карабина

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Вечером 25 августа в отдел полиции Балашовского района поступило сообщение о конфликте двух мужчин.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, граждане в возрасте 31 и 69 лет давно были в ссоре.

На этот раз пенсионер схватил карабин «Сайга» и вышел с ним во двор, угрожая убить оппонента.

Приятель его обидчика видел направленный ствол и рассказал полиции, что выстрел не случился только из-за осечки.

Однако по словам буяна, оружие заряжено холостыми патронами, и никого он убивать не хотел.

Дальнейшую его судьбу решат полицейские после проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU