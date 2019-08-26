Саратовцы взяли медали всероссийского турнира по теннису

СЕГОДНЯ 11:50 2019-08-26T12:00:26+03:00

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В Сочи 23 августа саратовская спортсменка Полина Кайбекова взяла третье место всероссийского рейтингового турнира по теннису.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, также 24 августа в городе Шахты воспитанник школы регионального центра Даниэль Литвинов завоевал золото.

Теннисист вместе с Евой Гарцевой из Москвы одержал победу над парой Анжелики Алиевой и Ильи Чкония со счетом 6:1 и 6:4 в смешанном парном разряде.

ИСТОЧНИК KP.RU