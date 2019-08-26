В Ртищевском районе перезахоронят останки ветерана, погибшего в годы ВОВ

СЕГОДНЯ 11:05 2019-08-26T11:37:15+03:00

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В Ртищевском районе прошла церемония перезахоронения останков Дмитрия Кудишкина, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Ртищевского района, 7 июля 2019 года поисковый отряд «Застава святого Ильи Муромца» в Смоленской области нашел останки бойца.

По солдатскому медальону удалось установить имя военнослужащего — красноармеец Дмитрий Кудишкин. Его призвали на фронт 23 июня 1941 года, а уже в августе он числился пропавшим без вести.

Его родственники только спустя 78 лет узнали о судьбе своего предка. Его захоронили в семейной могиле в Ртищеве.

В траурной церемонии приняли участие представители власти, общественных организаций, военные и местные жители.

В память о погибшем герое прозвучали залпы оружейного салюта.

ИСТОЧНИК KP.RU