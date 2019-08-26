В Ртищевском районе перезахоронят останки ветерана, погибшего в годы ВОВ
В Ртищевском районе прошла церемония перезахоронения останков Дмитрия Кудишкина, погибшего в годы Великой Отечественной войны.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Ртищевского района, 7 июля 2019 года поисковый отряд «Застава святого Ильи Муромца» в Смоленской области нашел останки бойца.
По солдатскому медальону удалось установить имя военнослужащего — красноармеец Дмитрий Кудишкин. Его призвали на фронт 23 июня 1941 года, а уже в августе он числился пропавшим без вести.
Его родственники только спустя 78 лет узнали о судьбе своего предка. Его захоронили в семейной могиле в Ртищеве.
В траурной церемонии приняли участие представители власти, общественных организаций, военные и местные жители.
В память о погибшем герое прозвучали залпы оружейного салюта.
ИСТОЧНИК KP.RU