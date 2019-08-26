Вахтовик из Балтая забил сожительницу из ревности

СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-26T10:35:17+03:00

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В Балтае арестован 48-летний мужчина, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья сожительницы, которая от этого скончалась.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, причиной для убийства стала ревность.

По версии следствия, мужчина вернулся с работы вахтой и от соседей узнал, что за время его отсутствия сожительница якобы слишком близко общалась с другом мужчиной. Мужчина затаил обиду и высказал претензии во время совместного застолья 19 августа.

Несмотря на то, что 40-летняя сожительница все отрицала, он избил женщину и выгнал из дома. Вскоре та вернулась, но в ночь на 21 августа скончалась.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Установлено, что причиной смерти стала гематома мозга.

Мужчина признался в содеянном и был взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU