Вахтовик из Балтая забил сожительницу из ревности
В Балтае арестован 48-летний мужчина, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья сожительницы, которая от этого скончалась.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, причиной для убийства стала ревность.
По версии следствия, мужчина вернулся с работы вахтой и от соседей узнал, что за время его отсутствия сожительница якобы слишком близко общалась с другом мужчиной. Мужчина затаил обиду и высказал претензии во время совместного застолья 19 августа.
Несмотря на то, что 40-летняя сожительница все отрицала, он избил женщину и выгнал из дома. Вскоре та вернулась, но в ночь на 21 августа скончалась.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Установлено, что причиной смерти стала гематома мозга.
Мужчина признался в содеянном и был взят под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU