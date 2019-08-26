2019-08-26T08:46:10+03:00
Происшествия

В Энгельсе рецидивист подобрал ключи от дачи ради кражи инструментов

Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 26-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, кто-то взломал его дверь от дачного дома в СНТ «Чайка» и украл электроинструменты.

Сумма украденного составила 40 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 39-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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