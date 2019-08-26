В Энгельсе рецидивист подобрал ключи от дачи ради кражи инструментов
Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 26-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, кто-то взломал его дверь от дачного дома в СНТ «Чайка» и украл электроинструменты.
Сумма украденного составила 40 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 39-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU