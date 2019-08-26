2019-08-26T08:18:08+03:00
Происшествия

В Саратове парень украл с лавочки забытый iPhone

Юношу задержали
Дарья Вострикова
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Полиция Волжского района Саратова раскрыла кражу iPhone у 47-летней гражданки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, жительница села Пинеровка 20 июня оставила на лавочке на Усть-Курдюмской улице iPhone 6+, а его украли.

Сумма ущерба составила 34 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 24-летний житель Краснокутского района.

Парень во всем признался. Выяснилось, что он сдал украденное в ломбард, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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