В Саратове парень украл с лавочки забытый iPhone
Юношу задержали
Изменить размер текста:
Полиция Волжского района Саратова раскрыла кражу iPhone у 47-летней гражданки.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, жительница села Пинеровка 20 июня оставила на лавочке на Усть-Курдюмской улице iPhone 6+, а его украли.
Сумма ущерба составила 34 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 24-летний житель Краснокутского района.
Парень во всем признался. Выяснилось, что он сдал украденное в ломбард, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU