Выбежавший на дорогу ребенок попал под колеса авто в Балакове
Мальчик госпитализирован
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На улице Волжская в Балакове Саратовской области был сбит ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД, авария произошла 24 августа в 20:30.
Напротив дома №100 автомобиль Daewoo Nexia под управлением 27-летнего мужчины сбил трехлетнего мальчика.
По предварительным данным, ребенок шел с родителями, но неожиданно выбежал на дорогу из-за стоящего автомобиля.
Пострадавший был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU