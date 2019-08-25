Выбежавший на дорогу ребенок попал под колеса авто в Балакове

СЕГОДНЯ 09:47 2019-08-25T09:47:20+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Волжская в Балакове Саратовской области был сбит ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД, авария произошла 24 августа в 20:30.

Напротив дома №100 автомобиль Daewoo Nexia под управлением 27-летнего мужчины сбил трехлетнего мальчика.

По предварительным данным, ребенок шел с родителями, но неожиданно выбежал на дорогу из-за стоящего автомобиля.

Пострадавший был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU