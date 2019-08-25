Беременная пассажирка пострадала в ДТП на Рабочей
Столкнулись Hyundai Greta и ВАЗ-2105
Фото Юлии Кековой
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На улице Рабочая в Саратове вечером 24 августа столкнулись ВАЗ-2109 и Hyundai Greta.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», отечественным авто управлял 31-летний мужчина, а иномаркой – 49-летняя женщина.
При этом в автомобиле Hyundai Greta находился 4-летний ребенок. В «девятке» – две женщины 29 и 26-ти лет.
Пассажирки ВАЗа (одна из которых, предположительно, беременна) и водитель пострадали. Их госпитализировали врачи «скорой помощи» и областной службы спасения.
ИСТОЧНИК KP.RU