Беременная пассажирка пострадала в ДТП на Рабочей

СЕГОДНЯ 08:37 2019-08-25T08:37:50+03:00

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На улице Рабочая в Саратове вечером 24 августа столкнулись ВАЗ-2109 и Hyundai Greta.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», отечественным авто управлял 31-летний мужчина, а иномаркой – 49-летняя женщина.

При этом в автомобиле Hyundai Greta находился 4-летний ребенок. В «девятке» – две женщины 29 и 26-ти лет.

Пассажирки ВАЗа (одна из которых, предположительно, беременна) и водитель пострадали. Их госпитализировали врачи «скорой помощи» и областной службы спасения.

ИСТОЧНИК KP.RU