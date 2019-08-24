Чиновники из администраций районов Саратова будут тянуть канат и бегать

СЕГОДНЯ 19:17 2019-08-24T19:17:49+03:00

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Сегодня, 24 августа, в Саратове, на стадионе у школы №59, который был построен благодаря председателю Госдумы Вячеславу Володину, прошел спортивный праздник.

Об этом на странице в соцсети Instagram рассказал мэр города Михаил Исаев, проведя прямой эфир.

Также глава Саратова поведал, что в соревнованиях принимали участие три команды: школы №59, лицея №2 и сотрудники администрации Заводского района. Они проходили полосу препятствий, перетягивали канат и бегали на дистанции 600 метров.

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- Праздник получился хорошим, поэтому я принял решение через 2-3 недели провести подобное мероприятие с участием администраций всех районов и города, — сообщил Михаил Исаев.

Стоит отметить, что первое место в прошедших соревнованиях завоевал лицей №2, второе — школа №59, а третье досталось администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU