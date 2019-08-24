2019-08-24T14:39:37+03:00
Общество

Четыре дня в неделю из Саратова можно будет уехать в Федоровку

В день будет по два рейса
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове определили перевозчика на маршрут №235 Саратов (ЦКР) — Федоровка.

- Открытый конкурс выиграл ОАО «Пассажиртранс — 1», — сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.

Теперь с 24 августа по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям из Саратова можно будет уехать в Федоровку и обратно.

Так, к остановке «ЦКР» автобус приезжает в 06:30 и 16:10, от Большой Ивановки — в 08:20 и 17:40 и от Большой Федоровки в Саратов — в 08:00 и 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Саратовской области побывал на открытии «Беседки Даниила Хармса»
Пострадавшего в ДТП под Саратовом водителя МАЗа госпитализировали в тяжелом состоянии
В Международный день музыки в Хвалынске откроют виртуальный концертный зал
Водители двух грузовиков пострадали в ДТП у Саратова
Заслуженный художник РФ: Саратовская художественная школа показала стержневую линию развития искусства нашей страны
В Саратове спасатели сняли с дерева двух котят
Под Саратовом бывший сожитель угнал у сельчанки мотоцикл
Саратовские спасатели выехали в Балаково на поиск четырех рыбаков с перевернувшейся лодки
Двое рецидивистов в Саратове попались на обмане ребенка
В Саратове станет почти на 100 единиц больше коммунальной техники
Студент и школьник украли из торгового центра в Саратове одежду
В сауне Энгельса поймали трех проституток из Саратова
На Шехурдина в Саратове иномарка сбила пешехода
Панков: Вместо того, чтобы готовить окрошку, общественникам лучше заниматься делом
В открытое окно квартиры в Саратове залетела летучая мышь
Башкир сломал дверь магазина под Саратовом и украл более 5 литров пива
Рецидивист и подросток украли из магазина в Саратове коньяк за 7 тыс. рублей
Молодая пассажирка пострадала в столкновении двух ВАЗов в Саратове
Саратовский «Сокол» победил команду из Волгограда со счетом 4:0
В Саратове безработная женщина отобрала на улице у мужчины 5 тыс. рублей
На Большой Казачьей и Рахова в Саратове перекрыли движение
Утром в субботу жителей Саратовской области ждет небольшой дождь
Мост Саратов — Энгельс перекрыт пробкой
В Саратове по выходным трамваи будут ходить чаще
Kia и ВАЗ парализовали движение на Большой Горной и Чернышевского
Панков: Возможно, не все хотят достроя долгостроев
Саратовский народный музей Юрия Гагарина представят на выставке частных музеев России
«Я отвечаю за базар»: Писной заявил, что у дольщиков не отберут квартиры