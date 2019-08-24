Четыре дня в неделю из Саратова можно будет уехать в Федоровку

СЕГОДНЯ 14:39 2019-08-24T14:39:37+03:00

В день будет по два рейса

Изменить размер текста: A A

В Саратове определили перевозчика на маршрут №235 Саратов (ЦКР) — Федоровка.

- Открытый конкурс выиграл ОАО «Пассажиртранс — 1», — сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.

Теперь с 24 августа по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям из Саратова можно будет уехать в Федоровку и обратно.

Так, к остановке «ЦКР» автобус приезжает в 06:30 и 16:10, от Большой Ивановки — в 08:20 и 17:40 и от Большой Федоровки в Саратов — в 08:00 и 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU