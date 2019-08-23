2019-08-23T16:46:54+03:00
Общество

Я отвечаю за базар: Писной заявил, что у дольщиков не отберут квартиры

Одна из дольщиц опасается, что жилье могут отнять
Александр Уриевский
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..Фото: Александр Уриевский
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На очередном заседании рабочей группы по обманутым дольщикам, которое состоялось в пятницу 23 августа, прозвучало много резких высказываний.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», особенно непростым оказалось обсуждение ситуации с домом №12 в 4-м микрорайоне.

Почти 200 дольщиков решено снабдить квартирами в других домах от инвестора, которым выступает ГК «Кронверк». Представитель мэрии заявил, что 26 квартир уже переданы, 10 будут переданы в сентябре-октябре, еще 26 квартир — в ноябре или декабре.

Всего подано 72 заявления на получение квартир. Они передаются дольщикам в собственность через специально созданный инвестором фонд. Именно это вызвало возмущение одной из дольщиц.

Она пояснила, что в пятистороннем договоре, который подписывает фонд, обозначены его обязательства построить дороги и коммуникации в 11-м микрорайоне.

- Как это будут они делать, если в Фонде два человека? А когда их привлекут за невыполнение договоров, отберут обратно квартиры, которые раздали людям? — возмутилась женщина.

Губернатор Валерий Радаев обратил внимание, что квартиры реально выдаются, и почти все, кто захотел их получить, а не оставаться в недострое и искать какие-то другие пути решения, то есть 72 дольщика, в начале года уже все получат.

- И тема закрыта, — сказал Радаев.

- Для вас да, а для дольщиков — нет, вы меня не слышите, что квартиры эти потом заберут, — отреагировала дольщица.

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- Я вас не слышу и понимать не хочу. Если вы не хотите квартиру получить, не мешайте другим, ищите способ достроить дом. Вы не понимаете — у людей квартиры в собственности, кто их заберет? Регпалата — подтвердите? — попросил губернатор.

Представительница Регпалаты согласилась, что квартиры будут в собственности у людей и чисты в юридическом плане от обязательств перед третьими лицами.

Губернатора поддержал Леонид Писной, который как депутат облдумы курирует ситуацию с этим домом.

- Не надо настраивать других дольщиков против получения квартир от инвестора, если вы сами не хотите ее получать. Прекращайте эту тему, гарантии потери квартир нет, как нет и альтернативы предложенной схеме помощи дольщикам в данном случае, — сказал Писной.

- Вы ерунду говорите, — заявила дольщица ему.

- Я стараюсь вообще не говорить ерунды никогда, я отвечаю за базар, — отрезал облдеп Леонид Писной

ИСТОЧНИК KP.RU

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