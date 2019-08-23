Дома ЖСК «Прометей» и «Оптимист» планируют сдать в 2020 году

СЕГОДНЯ 16:13 2019-08-23T16:13:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В правительстве Саратовской области проходит традиционное пятничное совещание по проблемным домам.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сегодня, 23 августа, рассматривают объекты, достройка которых началась в этом году.

Для достройки дома на пересечении улиц Алексеевская и Наумовская (ЖСК «Оптимист») требуется порядка 170 млн рублей. Работы планируется завершить с помощью фонда региональной защиты дольщиков, который будет создан до сентября.

По дому ЖСК «Наумовский» на тех же улицах, где стройки вообще не было и нет документов в полном объеме, всем 10 дольщикам будет предложено получить денежную компенсацию от потенциального инвестора, которым планируется станет «ОлимпияСтрой». На эту компенсацию все согласны.

Объект ЖСК «Наш дом на Шелковичной» должен быть сдан в 2020 году, стройка идет благодаря ООО «Лесстр».

Жилой дом на Чапаева и Рабочей — «ЖСК Прометей» — уже на уровне 36% готовности, достройку ведет ГК «Лепта», сдача запланирована на 2020 год.

Дом по 4-му Чернышевскому проезду, 1 «Жемчужина Улешей» требует слишком много средств на достройку, надежды возлагают на региональный Фонд защиты дольщиков, который с помощью ДОМ.РФ профинансирует достройку.

ИСТОЧНИК KP.RU