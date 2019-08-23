2019-08-23T13:07:43+03:00
Происшествия

Директора фирмы в Балакове будут судить за смерть ребенка от удара током

Мальчик залез на песчаную насыпь и коснулся кабеля
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балакове Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении директора фирмы, которого обвинили в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла 5 мая 2018 года.

По версии следствия, трое подростков через дыру в бетонном заборе забрались на территорию организации и залезли на песчаную насыпь. При этом они оказались слишком близко от нависших проводов линии электропередач.

14-летний мальчик коснулся высоковольтной линии напряжением 6 кВ и получил удар тока. Пострадавший был госпитализирован, но вскоре скончался в больнице.

В ходе расследования было установлено, что песок находится на территории фирмы с 2017 года. При этом директор нарушил технику безопасности, которая запрещает складирование инертных материалов вблизи источников напряжения.

Свою вину мужчина признал полностью и возместил родителям ребенка моральный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Объявлен дополнительный аукцион на реконструкцию Театральной и Привокзальной площади
В Саратове выявили незаконных торговцев птицей и колбасой
За ремонт школы в Федеровском районе предпринимателю недоплатили почти 1 млн рублей
Команды чемпионата мира привезут в Саратов на поездах бесплатно
Помочившиеся на баннер воинам-афганцем мужчины получили по десять суток ареста
Губернатору Саратовской области представили нового главу саратовского УФСБ
Первый замминистра МЧС пригрозил ответственностью за проблемы на чемпионате мира в Саратове
Сторож склада в Самойловском районе отобрал у грабителей часть добычи
ООО «КВС» планирует обратиться в полицию с целью установления виновных в порче городских коммуникаций
На чемпионате мира в Саратове будут торговать сладостями и сувенирами
Заболеваемость мышиной лихорадкой в Саратовской области превысила пятилетний рекорд
Банк «Открытие» меняет условия по накопительным счетам
На чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту приедут свыше 600 спортсменов
В маршрутке №81 в Саратове упала пассажирка
Осквернившие мемориал афганцам мужчины готовы убрать за собой
В Энгельсе мужчина обворовал отца бывшей девушки и угнал у него авто
По улицам Аркадака мужчина катался на краденом велосипеде
Панков: Володин откликнулся на проблему жителей, и в Ершове строится современный стадион