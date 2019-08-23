Директора фирмы в Балакове будут судить за смерть ребенка от удара током

СЕГОДНЯ 13:07 2019-08-23T13:07:43+03:00

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В Балакове Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении директора фирмы, которого обвинили в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла 5 мая 2018 года.

По версии следствия, трое подростков через дыру в бетонном заборе забрались на территорию организации и залезли на песчаную насыпь. При этом они оказались слишком близко от нависших проводов линии электропередач.

14-летний мальчик коснулся высоковольтной линии напряжением 6 кВ и получил удар тока. Пострадавший был госпитализирован, но вскоре скончался в больнице.

В ходе расследования было установлено, что песок находится на территории фирмы с 2017 года. При этом директор нарушил технику безопасности, которая запрещает складирование инертных материалов вблизи источников напряжения.

Свою вину мужчина признал полностью и возместил родителям ребенка моральный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU