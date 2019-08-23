2019-08-23T12:52:15+03:00
Происшествия

Сторож склада в Самойловском районе отобрал у грабителей часть добычи

Один из злоумышленников задержан
Екатерина Семенова
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В селе Благовещенка Самойловского района Саратовской области ночью обокрали фермерский склад.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, неизвестные похитили 800 литров дизтоплива и сельхозинвентарь.

При этом сторож склада сумел оказать сопротивление. Он отобрал канистру с топливом у злоумышленников, которые в тот момент грузили добычу в прицеп, и отнес ее обратно.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержан 31-летний мужчина, который сейчас проживает в Вольске. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Полиция готовится задержать его соучастника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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