Сторож склада в Самойловском районе отобрал у грабителей часть добычи
Один из злоумышленников задержан
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В селе Благовещенка Самойловского района Саратовской области ночью обокрали фермерский склад.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, неизвестные похитили 800 литров дизтоплива и сельхозинвентарь.
При этом сторож склада сумел оказать сопротивление. Он отобрал канистру с топливом у злоумышленников, которые в тот момент грузили добычу в прицеп, и отнес ее обратно.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержан 31-летний мужчина, который сейчас проживает в Вольске. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Полиция готовится задержать его соучастника.
ИСТОЧНИК KP.RU