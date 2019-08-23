На чемпионате мира в Саратове будут торговать сладостями и сувенирами

СЕГОДНЯ 12:29 2019-08-23T12:29:12+03:00

Все палатки будут брендированы символикой мероприятия

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Сегодня, 23 августа, в правительстве Саратовской области прошло итоговое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению в сентябре 2019 года XV Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

Замминистра экономического развития Саратовской области Светлана Баринова рассказала о том, как будет организовано питание участников и гостей.

По ее словам, заключены соглашения с предпринимателями, которые обеспечат посещение кафетериев. Также будут работать мобильные кофейни. Гости чемпионата смогут купить кулинарию, напитки, сладости.

К работе на чемпионате также привлечена «Палата ремесел», ее участники представят сувенирные изделия: шкатулки, копилки, кулоны. Торговать ими будут в палатках, брендированных символикой мероприятия.

Палатки ремесленников и мобильные кофейни будут работать и на закрытии чемпионата в ТЮЗе.

По словам руководителя Роспотребнадзора по Саратовской области Ольги Кожановой, все точки питания обследованы.

ИСТОЧНИК KP.RU