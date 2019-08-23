По улицам Аркадака мужчина катался на краденом велосипеде
Злоумышленника задержали росгвардейцы
Фото Управления Росгвардии по Саратовской области
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В Аркадаке Саратовской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в воровстве велосипеда.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, им поступило сообщение о краже Stinger из подъезда дома на улице Ленина.
Во время несения службы наряд Росгвардии заметил мужчину, который ехал на похищенном велосипеде по улице Сливина. Злоумышленником оказался 48-летний местный житель, он сознался в преступлении.
Транспорт изъяли, возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU