Покровчанка получила полгода колонии за неуплату алиментов на сына
Она уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление
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В Энгельсе Саратовской области осудили 40-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в неоднократной неуплате алиментов на ребенка.
- Женщину уже привлекали к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов на восьмилетнего сына. Однако в период с 9 апреля по 24 июня 2019 года она снова задолжала деньги — более 23 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Также гражданка устроилась работать на завод, но приставам об этом не сообщила и алименты добровольно выплачивать не стала.
Покровчанку приговорили к шести годам колонии-поселения.
ИСТОЧНИК KP.RU