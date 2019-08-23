Покровчанка получила полгода колонии за неуплату алиментов на сына

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-23T10:31:23+03:00

Она уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление

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В Энгельсе Саратовской области осудили 40-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в неоднократной неуплате алиментов на ребенка.

- Женщину уже привлекали к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов на восьмилетнего сына. Однако в период с 9 апреля по 24 июня 2019 года она снова задолжала деньги — более 23 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Также гражданка устроилась работать на завод, но приставам об этом не сообщила и алименты добровольно выплачивать не стала.

Покровчанку приговорили к шести годам колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU