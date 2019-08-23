За 2019 год планируют обучить новым профессиям 590 саратовских мам в декрете

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-23T10:00:16+03:00

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В Саратовской области в рамках госпрограммы за 2019 год планируется обучить новым профессиям или дополнительному образованию 590 мам в декрете. Об этом сообщили на конференции министра занятости, труда и миграции региона Наталии Кривицкой.

- На образовательные программы уже направлено 446 женщин, — отметили «КП-Саратов» в Минтруда.

Мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, могут выучиться по 44 программам: «Прикладные компьютерные технологии», «Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике», «Управление государственными и муниципальными заказами», «Психолог в социальной сфере» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU