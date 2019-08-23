За 2019 год планируют обучить новым профессиям 590 саратовских мам в декрете
В Саратовской области в рамках госпрограммы за 2019 год планируется обучить новым профессиям или дополнительному образованию 590 мам в декрете. Об этом сообщили на конференции министра занятости, труда и миграции региона Наталии Кривицкой.
- На образовательные программы уже направлено 446 женщин, — отметили «КП-Саратов» в Минтруда.
Мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, могут выучиться по 44 программам: «Прикладные компьютерные технологии», «Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике», «Управление государственными и муниципальными заказами», «Психолог в социальной сфере» и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU