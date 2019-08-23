2019-08-23T09:03:20+03:00
Общество

Отключена вода в центре Саратова

Ведутся работы на коммуникациях
Екатерина Семенова
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В нескольких микрорайонах Саратова утром 23 августа была отключена холодная вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на ряде поврежденных сетей.

В связи с этим, до 20 часов не будет водя в домах ряда улиц: в границах Большой Горной — Вознесенской — Мясницкой — Соколовой; границах РадищеваНекрасова — Челюскинцев — Московская; на улицах 1-я Садовая, Вольская, Соколовогорская, Весенняя, Бакинская, Загорная, 1-6-й Соколовогорский проезды и в поселке Новосоколовогорский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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