Отключена вода в центре Саратова

СЕГОДНЯ 08:58 2019-08-23T09:03:20+03:00

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В нескольких микрорайонах Саратова утром 23 августа была отключена холодная вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на ряде поврежденных сетей.

В связи с этим, до 20 часов не будет водя в домах ряда улиц: в границах Большой Горной — Вознесенской — Мясницкой — Соколовой; границах Радищева — Некрасова — Челюскинцев — Московская; на улицах 1-я Садовая, Вольская, Соколовогорская, Весенняя, Бакинская, Загорная, 1-6-й Соколовогорский проезды и в поселке Новосоколовогорский.

ИСТОЧНИК KP.RU