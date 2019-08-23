Более 600 предпенсионеров Саратовской области обучились новым профессиям

СЕГОДНЯ 09:44 2019-08-23T09:44:24+03:00

Всего в 2019 году направили 1 555 граждан

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Сегодня, 23 августа, в министерстве занятости, труда и миграции прошла конференция министра Наталии Кривицкой.

Во время мероприятия было озвучено, что в Саратовской области в рамках реализации проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» за семь месяцев 2019 года обучение прошли 612 предпенсионеров.

- Граждане овладели профессиями: водитель грузовика, машинист насосных установок, оператор котельной, охранник, повар, воспитатель, медицинский регистратор и другие. Всего их 113, — отметили «КП-Саратов» в министерстве.

Всего в 2019 году по проекту в Саратовской области должны обучиться 898 предпенсионеров, но уже направлено 1 555 граждан, из них 1 226 — сотрудники предприятий и 329 — безработные. На это регион потратит 61,47 млн рублей, из которых 58,4 млн выделили их федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU