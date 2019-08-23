В Саратове двое воров прикинулись газовиками и украли у пенсионера 20 тыс. рублей
Одного из злоумышленников задержали
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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 82-летнего пенсионера.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, в 16:00 15 августа двое неизвестных пришли якобы проверить газовое оборудование в его квартиру, но вместо этого забрали 20 тыс. рублей.
Задержан один из преступников, 31-летний рецидивист, у которого изъяли похищенное и отпустили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU