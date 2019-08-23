Президент Творческого союза художников России провел мастер-класс участникам «Хвалынских этюдов»

СЕГОДНЯ 08:35 2019-08-23T08:56:53+03:00

Он стоял у истоков организации фестиваля

Изменить размер текста: A A

Вчера, 22 августа, вице-президент Российской академии художеств, академик и член президиума Российской академии художеств, председатель Поволжского отделения РАХ, президент Творческого союза художников России Константин Худяков провел мастер-класс с юными участниками «Хвалынских этюдов».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, встреча прошла в рамках нацпроекта «Культура».

Константин Худяков стоял у истоков организации фестиваля «Хвалынские этюды». В этом году по его инициативе в рамках фестиваля была организована выставка «Дорогами пленэра». Представлены живописные работы и этюды шести авторов — членов объединения «Колесо».

Он также высоко оценил работу на пленэрах.

Кроме того, три мастер-класса для юных талантов провели художники из Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU