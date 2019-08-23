В Саратовской области на три недели объявлен противопожарный режим
Постановление подписал председатель правительства региона
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В Саратовской области объявлен противопожарный режим.
Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Александр Стрелюхин.
Согласно документу, режим продлится с 20 августа до 7 сентября в населенных пунктах, коммерческих предприятиях, детских лагерях и прочих учреждениях, которые граничат с лесом.
Так, введены новые правила — привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, нельзя заезжать и заходить в лес, разжигать там костры.
ИСТОЧНИК KP.RU