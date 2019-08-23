В Саратове рецидивист избил мужчину и отобрал 10 тыс. рублей
Гражданина задержали
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Полиция Кировского района раскрыла грабеж у 57-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 18:00 до 20:00 7 июня на него напали у магазина на Мельничной улице, избили и отобрали кошелек, в котором лежали 10 тыс. рублей.
Предполагаемый преступник задержан, им оказался 42-летний рецидивист. Мужчина признался, что потратил чужие деньги на себя, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU