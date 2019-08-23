В Саратове рецидивист избил мужчину и отобрал 10 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:10 2019-08-23T08:21:32+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла грабеж у 57-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 18:00 до 20:00 7 июня на него напали у магазина на Мельничной улице, избили и отобрали кошелек, в котором лежали 10 тыс. рублей.

Предполагаемый преступник задержан, им оказался 42-летний рецидивист. Мужчина признался, что потратил чужие деньги на себя, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU