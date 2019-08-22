2019-08-22T19:34:49+03:00
Общество

В Саратове прошел веломотопробег посвященный Дню флага РФ

Колонна проследовала от Театральной площади до Набережной
Дарья Вострикова
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Сегодня, 22 августа, в 18:30 с Театральной площади стартовал мотопробег, посвященный Дню флага РФ.

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Колонна проследовала по Московской, до набережной Космонавтов, мимо памятника Гагарину до концертной площадки на Новой Набережной. Колонну возглавляли два полицейских мотоцикла, за которыми следовали солидные байкеры из разных банд - Rocknrolls, альКаши, choppes clan и Мотодиагноз, а далее - велосипедисты всех возрастов.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

В пробеге приняли участие велосипедисты, роллеры, скейтбордисты, которые присоединялись к колонне по ходу движения.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

В это время на набережной уже начался концерт, который собрал несколько сотен зрителей.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

ИСТОЧНИК KP.RU

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