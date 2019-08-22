2019-08-22T17:19:36+03:00
Происшествия

Под Саратовом полиция нашла в доме рецидивиста сковороду с маслом каннабиса

В регионе проводится операция «Мак»
Екатерина Семенова
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Полиция Калининского района Саратовской области задержала подозреваемого в хранении наркотиков.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, операция была проведена в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак».

В частном доме при досмотре полицейские нашли сковороду с маслянистым веществом. Экспертиза показала, что это масло каннабиса, и его масса превышает 50 граммов.

Неоднократно судимый хозяин жилища заявил, что наркотик готовил для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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