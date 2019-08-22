Под Саратовом полиция нашла в доме рецидивиста сковороду с маслом каннабиса
В регионе проводится операция «Мак»
Изменить размер текста:
Полиция Калининского района Саратовской области задержала подозреваемого в хранении наркотиков.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, операция была проведена в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак».
В частном доме при досмотре полицейские нашли сковороду с маслянистым веществом. Экспертиза показала, что это масло каннабиса, и его масса превышает 50 граммов.
Неоднократно судимый хозяин жилища заявил, что наркотик готовил для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU