Врачи госпиталя для ветеранов войн провели выездную школу для лиц пожилого возраста и осмотрели на дому участника ВОВ

СЕГОДНЯ 17:02 2019-08-22T17:02:41+03:00

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Специалисты Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн продолжают проведение выездных Школ для лиц пожилого и старческого возраста. Очередное мероприятие прошло на базе 17 городской поликлиники города Саратова.

Напомним, что участие в подобных школах, которые проводятся уже второй год, приняли уже более 4 тысяч человек. Выезды осуществляются при поддержке главного врача ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», депутата Саратовской областной Думы Евгения Ковалева.

Рост численности населения пожилого и старческого возраста объективно ведет к повышению численности граждан, испытывающих трудности с решением медицинских, социальных и психологических проблем. В стареющем обществе медико-социальные проблемы выходят на первый план.

Множество хронических заболеваний, снижение когнитивных функций, сенсорные дефициты, снижение мобильности, одиночество, депрессия, экономическая зависимость — вот неполный перечень проблем пожилых людей. Снижение функционального статуса приводит к частым госпитализациям, помещениям в дома престарелых, увеличению потребности в обслуживании на дому, увеличению нагрузки на людей, ухаживающих за пожилым, финансовым трудностям, снижению качества жизни, социальной изоляции.

Нарушения когнитивных функций являются одним из наиболее частых расстройств пожилого и старческого возраста, а деменция — одной из ведущих причин формирования зависимости пожилых людей во всем мире.

К сожалению, в настоящее время отсутствует эффективное лечение когнитивных нарушений на стадии деменции. Поэтому в настоящее время значительное внимание уделяется недементным когнитивным расстройствам.

Именно этим вопросам была посвящена Школа для лиц пожилого и старческого возраста, проведенная на базе 17 городской поликлиники города Саратова.

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- Очень довольна, много для себя нового узнала и поняла. Такие мероприятия, безусловно, интересны и нужны, — комментирует Валентина Сергеевна, 80 лет. — Спасибо организаторам и участникам. Проводите такие акции почаще.

По разным данным деменцией страдают от 4,7% до 8,7% лиц старше 60 лет в центральной Европе, а распространенность недементных расстройств достигает 40% в группе старше 80 лет. В РФ насчитывается около 2-х миллионов пациентов с деменцией.

- Оказание помощи пациентам с деменцией в настоящее время сопряжено с рядом проблем, в том числе с недооценкой ее значимости и низкой осведомленностью населения об этой проблем, — комментирует главный врач ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев. — Повышение осведомленности населения о проблемах когнитивного здоровья является важным направлением в реализации поставленной цели улучшения качества жизни лиц пожилого и старческого возраста.

Так же специалистами был проведен выездной медицинский осмотр участника Великой Отечественной Войны Бориса Александровича Мамонтова. На данный момент Борису Александровичу 93 года. В военные годы служил летчиком в Китае и Корее. Награжден медалями за отвагу и за боевые действия. На дом к ветерану выехали гериатр, врач-невролог, врач-офтальмолог и врач-отоларинголог. Врачи провели медицинский осмотр и дали рекомендации по улучшению качества здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU