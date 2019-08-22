2019-08-22T16:18:10+03:00
Общество

В Саратове поженились 82-летний мужчина и 71-летняя женщина

Для дамы это двойной праздник — у нее день рождения
Ольга Симонова
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Фото Управления по делам ЗАГС правительства областиФото Управления по делам ЗАГС правительства области
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В Саратове сегодня, 22 августа, поженились 82-летний мужчина и 71-летняя женщина.

- Бракосочетание прошло в саратовском Дворце бракосочетаний в торжественной обстановке. При этом у невесты двойной праздник, ведь у нее сегодня еще и день рождения, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС правительства области.

Фото Управления по делам ЗАГС правительства области

Фото Управления по делам ЗАГС правительства области

Надежда Ильинична и Игорь Николаевич познакомились еще 40 лет назад, но тогда оба были женаты. Когда мужчина овдовел, они решили вступить в официальный брак.

Новоиспеченная невеста считает, что у них с супругом будет много счастливых дней вместе, а их узаконивание отношений станет хорошим примером для молодого поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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