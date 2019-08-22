В Саратове поженились 82-летний мужчина и 71-летняя женщина
В Саратове сегодня, 22 августа, поженились 82-летний мужчина и 71-летняя женщина.
- Бракосочетание прошло в саратовском Дворце бракосочетаний в торжественной обстановке. При этом у невесты двойной праздник, ведь у нее сегодня еще и день рождения, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС правительства области.
Фото Управления по делам ЗАГС правительства области
Надежда Ильинична и Игорь Николаевич познакомились еще 40 лет назад, но тогда оба были женаты. Когда мужчина овдовел, они решили вступить в официальный брак.
Новоиспеченная невеста считает, что у них с супругом будет много счастливых дней вместе, а их узаконивание отношений станет хорошим примером для молодого поколения.
ИСТОЧНИК KP.RU