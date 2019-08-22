В Саратове фирма выплатила работникам более 700 тыс. рублей долгов по зарплате
Руководство оштрафовали
Изменить размер текста:
Прокуратура Саратовской области выявила нарушения соблюдения требований трудового законодательства ООО «Многопрофильная сервисная компания».
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, предприятие недодало 25 сотрудникам деньги за январь и февраль 2019 года.
Руководитель ООО получил представление, его оштрафовали на 13 тыс. рублей, а работникам выдали более 700 тыс. рублей долгов по зарплате.
ИСТОЧНИК KP.RU