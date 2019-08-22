В Саратове фирма выплатила работникам более 700 тыс. рублей долгов по зарплате

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-22T15:15:16+03:00

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Прокуратура Саратовской области выявила нарушения соблюдения требований трудового законодательства ООО «Многопрофильная сервисная компания».

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, предприятие недодало 25 сотрудникам деньги за январь и февраль 2019 года.

Руководитель ООО получил представление, его оштрафовали на 13 тыс. рублей, а работникам выдали более 700 тыс. рублей долгов по зарплате.

ИСТОЧНИК KP.RU