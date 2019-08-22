В Саратове детям расскажут об истории этикета
Мероприятие пройдет в сквере Дружбы народов
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Во вторник, 27 августа, в саратовском сквере Дружбы народов состоится познавательная программа «Этикет для всех!».
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении по культуре администрации города, детям расскажут историю этикета, поделятся о том, как нужно вести себя в гостях, в транспорте, за столом, в общественных местах.
Малыши узнают не только правила хорошего тона, но и их историю.
ИСТОЧНИК KP.RU