В Саратове детям расскажут об истории этикета

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-22T15:23:42+03:00

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Во вторник, 27 августа, в саратовском сквере Дружбы народов состоится познавательная программа «Этикет для всех!».

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении по культуре администрации города, детям расскажут историю этикета, поделятся о том, как нужно вести себя в гостях, в транспорте, за столом, в общественных местах.

Малыши узнают не только правила хорошего тона, но и их историю.

ИСТОЧНИК KP.RU