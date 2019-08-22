В сквере на Театральной площади вырубают деревья
Мэрия обещает посадить новые
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Сегодня, 22 августа, в сквере имени Радищева у Театральной площади начали вырубать деревья.
Согласно табличке, ООО «Пелорус» закончит работы к 30 сентября.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, комиссия обследовала зеленые насаждения и признала их биологически устаревшими, поэтому их сносят.
По проекту реконструкции здесь появятся новые деревья, в том числе четырехметровые ели.
Также будет система автоматического полива, рулонный газон, торшеры, детская площадка и восстановят все малые архитектурные формы.
ИСТОЧНИК KP.RU