2019-08-22T12:54:22+03:00
Общество

39 школ Саратовской области запятнали репутацию при написании проверочных работ

Минобраз начнет проверки
Екатерина Семенова
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39 образовательных учреждений Саратовской области вошли в список Рособрнадзора по необъективности результатов всероссийских проверочных работ.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минобразе региона, «запятнанной» оказалась репутация школ 22 районов.

После анализа всероссийских проверочных работ специалисты Минобраза пришли к выводу, что две школы — в селе Яковлевка Базарно-Карабулакского района и поселка Расково под Саратовом — показывают необъективные результаты ВРП три года подряд. Кроме того, в перечень Рособрнадзора по второму разу вошли 13 школ: Лысогорского, Романовского, Краснопартизанского, Турковского, Алгайского, Базарно-Карабулакского, Балаковского, Калининского, Красноармейского, Самойловского, Энгельсского районов и Саратова.

Принято решение проверить 17 образовательных учреждений.

Эксперты Рособрнадзора при составлении перечня анализировали средний баллы в школе, несоответствие результатов ВПР и школьных отметок, резкое изменение баллов в разных классов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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