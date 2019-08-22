2019-08-22T11:20:43+03:00
Общество

Начальник ГИБДД Саратова развенчал легенду о неработающих камерах

Радар-детекторы на машинах идентифицируют активные муляжи как настоящие камеры
Дарья Вострикова
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Врио начальника ГИБДД Саратова Юрий НосовВрио начальника ГИБДД Саратова Юрий НосовФото: Александр Уриевский
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Вчера, 21 августа, на Предмостовой площади прошла встреча руководства саратовской полиции с местными жителями. Любой желающий мог задать интересующие вопросы начальникам всех отделов УМВД, в том числе главному саратовскому полицейскому Андрею Чепурному.

Врио начальника ГИБДД Саратова Юрий Носов рассказал корреспонденту «КП-Саратов» о камерах, которые установлены на городских дорогах. Общее их число «больше 50, но меньше 100». Такая приблизительность в цифрах отчасти объясняется наличием муляжей.

Носов отметил, что на заре массовой установки систем видеофиксации, в 2017 году, это была очень действенная мера, которая позволила снизить аварийность почти наполовину. Потом граждане изучили, где конкретно находятся стационарные камеры, и перестали нарушать ПДД конкретно в этих местах.

Однако камеры все равно дисциплинируют автолюбителей — при виде серого зрачка водитель задумывается о последствиях и сбрасывает скорость. Носов развенчал городскую легенду, что половина камер в Саратове не работает. Он признал, что не все системы фиксации настоящие, часть из них — муляжи. При этом есть и активные, излучающие сигнал, на который реагируют радар-детекторы — выявляет ее также, как и обычную камеру, и человек сразу «включается в аккуратную езду».

Юрий Носов заметил «Комсомолке», что за системой автоматической видеофиксации будущее. Камеры сегодня позволяют не только выявить лихачей, но и любителей езды по встречной полосе, проезжающих на красный свет, паркующихся не по правилам и создающих заторы автолюбителей.

- Технику нельзя подкупить или попросить, это залог беспристрастного контроля, — отметил врио начальника ГИБДД Саратова.

Врио начальника ГИБДД Саратова о камерах в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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