В Балтае вахтовик забил сожительницу до смерти по подозрению в измене

СЕГОДНЯ 10:22 2019-08-22T10:25:02+03:00

Женщина все отрицала, но он не поверил

Изменить размер текста: A A

В Балтае Саратовской области 48-летнего мужчину задержали за причинение смерти своей сожительнице.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась 19 августа.

По версии следствия, мужчина вернулся с вахты и от односельчан узнал, что 40-летняя сожительница якобы ему изменяла. 19 августа он распивал алкоголь с женщиной и еще двумя собутыльницами и высказал свои претензии.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Женщина все отрицала, но мужчина не верил и в приступе ревности избил ее, а потом выгнал из дома.

Через некоторое время потерпевшая вернулась домой, не обращаясь за медицинской помощью, а в ночь на 21 августа скончалась.

Как оказалось, причиной смерти стала тупая травма головы и гематома головного мозга.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Мужчина задержан, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU