В Балтае вахтовик забил сожительницу до смерти по подозрению в измене
В Балтае Саратовской области 48-летнего мужчину задержали за причинение смерти своей сожительнице.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась 19 августа.
По версии следствия, мужчина вернулся с вахты и от односельчан узнал, что 40-летняя сожительница якобы ему изменяла. 19 августа он распивал алкоголь с женщиной и еще двумя собутыльницами и высказал свои претензии.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Женщина все отрицала, но мужчина не верил и в приступе ревности избил ее, а потом выгнал из дома.
Через некоторое время потерпевшая вернулась домой, не обращаясь за медицинской помощью, а в ночь на 21 августа скончалась.
Как оказалось, причиной смерти стала тупая травма головы и гематома головного мозга.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Мужчина задержан, расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU