Количество районов Саратовской области с мышиной лихорадкой увеличилось вдвое
В Саратовской области за две недели, с 7 по 21 августа, более чем вдвое выросло число районов, охваченных мышиной лихорадкой — с 15 до 31.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре, наиболее активные природные очаги находятся на Кумысной поляне, в Аткарском, Калининском, Татищевском, Саратовском, Вольском, Лысогорском, Петровском, Базарно-Карабулакском районах.
Подъем ГЛПС начался в мае, однако для региона характерна осенне-зимняя заболеваемость.
Охотникам на пернатую дичь стоит проявлять осторожность и помнить, что у воды можно подхватить лихорадку Западного Нила и ту, которая переносится мышами, а также клещевой вирусный боррелиоз.
В целях профилактики лучше не появляться в лесах летом и осенью 2019 года, не ночевать в стогах сена и скирдах соломы, не оставаться на турбазах, где есть следы грызунов, не трогать самих животных, обязательно хранить еду и воду в непроницаемой таре и мыть руки перед трапезой.
ИСТОЧНИК KP.RU