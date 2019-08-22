Количество районов Саратовской области с мышиной лихорадкой увеличилось вдвое

СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-22T10:01:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области за две недели, с 7 по 21 августа, более чем вдвое выросло число районов, охваченных мышиной лихорадкой — с 15 до 31.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре, наиболее активные природные очаги находятся на Кумысной поляне, в Аткарском, Калининском, Татищевском, Саратовском, Вольском, Лысогорском, Петровском, Базарно-Карабулакском районах.

Подъем ГЛПС начался в мае, однако для региона характерна осенне-зимняя заболеваемость.

Охотникам на пернатую дичь стоит проявлять осторожность и помнить, что у воды можно подхватить лихорадку Западного Нила и ту, которая переносится мышами, а также клещевой вирусный боррелиоз.

В целях профилактики лучше не появляться в лесах летом и осенью 2019 года, не ночевать в стогах сена и скирдах соломы, не оставаться на турбазах, где есть следы грызунов, не трогать самих животных, обязательно хранить еду и воду в непроницаемой таре и мыть руки перед трапезой.

ИСТОЧНИК KP.RU