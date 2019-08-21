Панков: Социальная защита и комфорт наших ветеранов — важный приоритет для Володина

СЕГОДНЯ 18:29 2019-08-21T19:51:07+03:00

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Во время рабочей поездки в Озинский район депутат Государственной думы Николай Панков встретился с жителями поселка Ветеран. Этот единственный в стране поселок для ветеранов войны и труда построен в рамках проекта председателя Госдумы Вячеслава Володина. Люди, которые много сил и труда отдали на благо родного края, поднимали целину, проживают здесь в комфортных условиях.

В 2004 году здесь уже было возведено 23 двухквартирных дома. Они были сразу укомплектованы мебелью, квартиры полностью благоустроены.

Позже еще больше ветеранов захотели здесь жить. Во время своей рабочей поездки в 2016 году Вячеслав Володин предложил расширить поселок. Появились еще десять домов.

- Наши ветераны, целинники проживают в полностью меблированных квартирах, с земельными участками, где они по желанию могут сажать цветы или устроить огород. Здесь их могут обслуживать медики, социальные работники. Володин всегда помогает старшему поколению, нашим ветеранам, целинникам. На это направлены многие его проекты. Это и поселок Ветеран в Озинском районе, и Дом ветеранов в Хвалынском, адресные компенсации при газификации жилья и многое другое, — отметил Николай Панков.

В посёлке созданы все условия для комфортного проживания ветеранов. Не только благоустроенные дома, но и собственный социально-бытовой комплекс. В том числе, медицинский блок, тренажерный зал, центр социальной защиты и многое другое. Посещая поселок, Вячеслав Володин предложил отремонтировать первую очередь домов, которым уже больше 15 лет.

Николай Панков обсудил с жителями, как ведутся ремонтные работы. В рамках капитального ремонта будут перекрыты кровли, заменены окна, полностью отремонтирована система отопления и внутренняя отделка домов, приобретена новая сантехника и мебель. В настоящее время в работе находятся 20 домов, еще в 6 ремонт начнется в ближайшее время. Ремонт завершат до октября. Благоустраивается и территория, здесь даже создается небольшой парк, в этом помогает студенческий стройотряд.

Ветеран труда Николай Скориков на время ремонта переехал к дочери, но практически каждый день приходит посмотреть, как идут работы.

- Качество хорошее, стены, полы, потолки — все делают на совесть. Рабочие всегда идут навстречу, прислушиваются к пожеланиям. Два года как переехал в поселок, и скажу — мы здесь хорошо живем. Не только свет, газ, вода, но и парикмахерская своя, прачечная и так далее. Хороший проект сделал Володин в районе, — сказал Скориков.

- Строителям пожелание — не расслабляться, дома наших ветеранов должны быть отремонтированы в срок и с хорошим качеством. Чтобы комфортные условия были во всем: и на обустроенной территории, и в домах, где уютно и тепло, — подчеркнул Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU