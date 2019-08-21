Саратовец торгует «той самой кукурузой с самолетного поля»

СЕГОДНЯ 18:21 2019-08-21T19:48:39+03:00

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В Саратове начали торговать «той самой кукурузой с самолетного поля».

Как следует из видео, размещенного в соцсетях и ряде СМИ, предприимчивый гражданин появился в поселке Родные просторы Саратова.

Мужчина предлагает кукурузу по цене 500 рублей за кг и уверяет, что она обладает целебными свойствами.

Для справки: початок кукурузы в Саратове стоит в среднем около 15-20 рублей.

Напомним, 15 августа на кукурузном поле в Подмосковье жестко приземлился самолет А321.

Это не первый случай предприимчивости граждан на громком происшествии. Так, магазин сувенирной продукции выпускает футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Фразу сказал бортпроводник самолета А321 «Уральских авиалиний». А в бургерной Екатеринбурга посетителям предлагают кукурузу с того самого поля.

ИСТОЧНИК KP.RU