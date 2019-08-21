Саратовец торгует «той самой кукурузой с самолетного поля»
В Саратове начали торговать «той самой кукурузой с самолетного поля».
Как следует из видео, размещенного в соцсетях и ряде СМИ, предприимчивый гражданин появился в поселке Родные просторы Саратова.
Мужчина предлагает кукурузу по цене 500 рублей за кг и уверяет, что она обладает целебными свойствами.
Для справки: початок кукурузы в Саратове стоит в среднем около 15-20 рублей.
Напомним, 15 августа на кукурузном поле в Подмосковье жестко приземлился самолет А321.
Это не первый случай предприимчивости граждан на громком происшествии. Так, магазин сувенирной продукции выпускает футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Фразу сказал бортпроводник самолета А321 «Уральских авиалиний». А в бургерной Екатеринбурга посетителям предлагают кукурузу с того самого поля.
ИСТОЧНИК KP.RU