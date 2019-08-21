Андрей Чепурной общается с саратовцами на Предмостовой площади
Начальник полиции Саратова будет отвечать на вопросы горожан до семи вечера
Андрей Чепурной общается с жителями СаратоваФото: Александр Уриевский
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Начальник полиции Саратова Андрей Чепурной встречается с жителями.
Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», для общения выбрана Предмостовая площадь.
Встреча продлится до семи вечера. Уже начали поступать вопросы о дорожном движении в городе, оформлению авто и другие.
Андрей Чепурной провел встречу с жителями Саратова.
Кроме того, можно составить заявление непосредственно на месте.
На месте можно подать заявление в полициюФото: Александр Уриевский
ИСТОЧНИК KP.RU