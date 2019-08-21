2019-08-21T18:08:06+03:00
Общество

Андрей Чепурной общается с саратовцами на Предмостовой площади

Начальник полиции Саратова будет отвечать на вопросы горожан до семи вечера
Екатерина Семенова
Поделиться:
Андрей Чепурной общается с жителями СаратоваАндрей Чепурной общается с жителями СаратоваФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Начальник полиции Саратова Андрей Чепурной встречается с жителями.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», для общения выбрана Предмостовая площадь.

Встреча продлится до семи вечера. Уже начали поступать вопросы о дорожном движении в городе, оформлению авто и другие.

Андрей Чепурной провел встречу с жителями Саратова.

Кроме того, можно составить заявление непосредственно на месте.

На месте можно подать заявление в полицию Фото: Александр Уриевский

На месте можно подать заявление в полициюФото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Такси попало в ДТП на Навашина
Трофимовский мост закроют с 15 октября
Представители российских авиакомпаний оценили аэропорт «Гагарин»
В Саратове закрыли участок на проспекте Кирова
Школьники презентовали Валерию Радаеву проект развития Саратовской агломерации
Панков: Володин помогает привлечь молодых специалистов, чтобы здравоохранение в районах развивалось
В Саратове будут судить парня за угрозы ножом полицейскому
Областной киновидеоцентр подготовил новое киномероприятие ко Дню флага России
Опубликовано уточненное расписание пригородных поездов к аэропорту «Гагарин»
Под Саратовом мужчина угнал у собутыльника катер
Банк «Открытие»: Поведенческая модель населения за полугодие изменилась с потребительской на сберегательную
Депутаты областной думы встретили первых пассажиров аэропорта «Гагарин»
В Саратове благоустроят 1 225 дворов
Началось голосование в августовском фотоконкурсе «Мисс КП-Саратов»
Почти 3 тыс. собственников квартир перешли в июле на прямые договоры с Регоператором
На проспекте Кирова после реконструкции останутся торговые павильоны