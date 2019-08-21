Андрей Чепурной общается с саратовцами на Предмостовой площади

СЕГОДНЯ 17:25 2019-08-21T18:08:06+03:00

Начальник полиции Саратова будет отвечать на вопросы горожан до семи вечера

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Начальник полиции Саратова Андрей Чепурной встречается с жителями.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», для общения выбрана Предмостовая площадь.

Встреча продлится до семи вечера. Уже начали поступать вопросы о дорожном движении в городе, оформлению авто и другие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/727267" frameborder="0"></iframe> Андрей Чепурной провел встречу с жителями Саратова.

Кроме того, можно составить заявление непосредственно на месте.

На месте можно подать заявление в полициюФото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU