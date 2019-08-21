2019-08-21T17:08:27+03:00
Общество

Представители российских авиакомпаний оценили аэропорт «Гагарин»

Екатерина Семенова
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Группа сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина собрала цитаты представителей крупнейших российских авиакомпаний о новом аэропорте «Гагарин».

Игорь Чалик, заместитель генерального директора компании «Аэрофлот»:

Мы оценим пассажиропоток, условия. И примем решение: либо увеличение количества рейсов, либо увеличение емкости самолетов.

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Александр Городилов, генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»:

Решение о полете в осенне-зимний период с учетом ряда сверхнормативных задач и производственных программ будем принимать среди своих коллег с воздушными судами большей кресельной вместимости ближе к октябрю-ноябрю текущего года.

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Андрей Калмыков, генеральный директор авиакомпании «Победа»:

Я уверен, что аэропорт Саратова станет еще одним аэропортом в нашей маршрутной сети, где «Аэропорты регионов» смогут эффективно и качественно обслуживать наших клиентов. У нас новейшие самолеты, опытнейшие пилоты.

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Владимир Объедков, генеральный директор авиакомпании S7 Airlines:

Наши профессиональные специалисты провели полный аудит аэропорта «Гагарин». Аэропорт полностью соответствует всем нашим требованиям. И мы начинаем выполнять регулярный рейс из московского аэропорта «Домодедово».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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