В Саратове закрыли участок на проспекте Кирова
Там ремонтируют подземные коммуникации
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В Саратове закрыли участок на проспекте Кирова — от улицы Радищева до улицы Горького.
- ООО «КВС» ремонтирует там подземные коммуникации. Чтобы обеспечить безопасность, проспект пришлось закрыт на 15-20 дней, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Пройти можно по соседним улицам: Театральная площадь и Сакко и Ванцетти.
К тому же в этом году пешеходную зону Саратова будут реконструировать в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Там заменят плитку, установят уличное освещение и малые архитектурные формы. Сейчас идет подготовка к работам.
ИСТОЧНИК KP.RU