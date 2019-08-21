2019-08-21T17:01:23+03:00
Общество

В Саратове закрыли участок на проспекте Кирова

Там ремонтируют подземные коммуникации
Ольга Симонова
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В Саратове закрыли участок на проспекте Кирова — от улицы Радищева до улицы Горького.

- ООО «КВС» ремонтирует там подземные коммуникации. Чтобы обеспечить безопасность, проспект пришлось закрыт на 15-20 дней, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Пройти можно по соседним улицам: Театральная площадь и Сакко и Ванцетти.

К тому же в этом году пешеходную зону Саратова будут реконструировать в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Там заменят плитку, установят уличное освещение и малые архитектурные формы. Сейчас идет подготовка к работам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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