2019-08-21T16:25:41+03:00
Общество

Панков: Володин помогает привлечь молодых специалистов, чтобы здравоохранение в районах развивалось

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков встретился с молодыми специалистами Озинской районной больницы.

На встрече обсуждались проблемы кадрового обеспечения медицинских учреждений района, снабжение лекарственными препаратами, оборудованием, жилищные условия и другие вопросы, волнующие молодых врачей.

- Председатель Госдумы Вячеслав Володин ставит задачу, чтобы у жителей всех районов была возможность лечиться у хороших специалистов. Давайте всегда откровенно обсуждать все проблемы, ведь ваше желание жить и работать здесь зависит от условий проживания, зарплат, технического оснащения и многого другого. Хорошо, что в районе сохранили ФАПы, решают проблемы с молодыми кадрами, участвуют в различных проектах в сфере здравоохранения. Проводятся без срывов торги на закупку медикаментов. Был на встрече Вячеслава Володина со студентами-медиками, где говорилось и об Озинском районе.

Молодежь отмечала, что многое преобразилось. Стало легче добраться до Озинок по дороге, которая ремонтируется. Это дает импульс развитию района, — отметил Николай Панков.

Кто-то из молодых специалистов-медиков устроился на работу в рамках программы «Земский доктор», кто-то учился по целевому направлению. В их числе — терапевты, педиатр, стоматолог и даже анестезиолог — это профессия, крайне востребованная в районах.

- Так получилось, что моя жена родом из Озинок. Познакомились во время учебы, и, чтобы не расставаться, решил ехать за ней в район, заключил договор на целевое обучение. Здесь работаю с прошлого года. Нагрузка, конечно, большая. Но главное, что решен квартирный вопрос — нам оплачивают съем жилья, — рассказал анестезиолог Дмитрий Саблин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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