2019-08-21T16:23:15+03:00
Общество

Областной киновидеоцентр подготовил новое киномероприятие ко Дню флага России

Зрителями станут воспитанники областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями
Екатерина Семенова
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22 августа в честь Дня государственного флага Российской Федерации областной киновидеоцентр представит премьеру тематического киномероприятия.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном методическом киновидеоцентре, первыми зрителями станут воспитанники Саратовского областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Ребята познакомятся с историей возникновения одного из важнейших государственных символов, значением его цветовой гаммы — знаменитого «триколора», а также узнают о том, почему Днем флага считается именно 22 августа.

По окончании мероприятия вниманию юных зрителей будет представлен познавательный мультипликационный фильм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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