Областной киновидеоцентр подготовил новое киномероприятие ко Дню флага России
22 августа в честь Дня государственного флага Российской Федерации областной киновидеоцентр представит премьеру тематического киномероприятия.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном методическом киновидеоцентре, первыми зрителями станут воспитанники Саратовского областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.
Ребята познакомятся с историей возникновения одного из важнейших государственных символов, значением его цветовой гаммы — знаменитого «триколора», а также узнают о том, почему Днем флага считается именно 22 августа.
По окончании мероприятия вниманию юных зрителей будет представлен познавательный мультипликационный фильм.
ИСТОЧНИК KP.RU