Под Саратовом мужчина угнал у собутыльника катер
Злоумышленник решил покататься после застолья
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В Саратовской области у мужчины угнали катер.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, преступление было совершено на реке вблизи села Елшанка Воскресенского района.
45-летний саратовец приехал на остров на катере «Неон». Там он познакомился с 29-летним отдыхающим, и они решили отметить встречу. После того, как владелец судна уснул, его новый приятель решил показаться.
Утром мужчина обнаружил пропажу. К тому времени катер нашли сотрудники полиции — судно стояло у базы отдыха в Елшанке и было повреждено.
Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU