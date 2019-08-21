Под Саратовом мужчина угнал у собутыльника катер

СЕГОДНЯ 15:14 2019-08-21T16:20:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области у мужчины угнали катер.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, преступление было совершено на реке вблизи села Елшанка Воскресенского района.

45-летний саратовец приехал на остров на катере «Неон». Там он познакомился с 29-летним отдыхающим, и они решили отметить встречу. После того, как владелец судна уснул, его новый приятель решил показаться.

Утром мужчина обнаружил пропажу. К тому времени катер нашли сотрудники полиции — судно стояло у базы отдыха в Елшанке и было повреждено.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU