Началось голосование в августовском фотоконкурсе «Мисс КП-Саратов»

СЕГОДНЯ 14:48 2019-08-21T14:53:12+03:00

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В группе «Комсомольская правда Саратов» соцсети «ВКонтакте» началось голосование в фотоконкурсе «Мисс КП-Саратов».

За титулы и победу в августе будут бороться: Светлана Максимова, Екатерина Рощина, Анастасия Стрелкова, Анастасия Науменко и Ольга Кудинова.

Светлана Максимова

Екатерина Рощина

Анастасия Стрелкова

Анастасия Науменко

Ольга Кудинова

Напомним, победительниц будет две — одна по итогам голосования, вторую выберет жюри. Каждую ждут призы и подарки от организаторов и партнеров: газеты «Комсомольская правда»-Саратов, Игоря Соловьёва и его фотостудии «Белая дверь», центра эстетической медицины салона красоты «Дива».

В июле победительницей по итогам голосования в соцсети «ВКонтакте» стала Екатерина Шабанова. Теперь работает жюри — именно они выберут вторую конкурсантку, завоевавшую титул.

Награждение девушек, победивших в конкурсе, теперь будет проходить в уютной атмосфере бизнес-кофейни Get Together.

Первое такое мероприятие пройдет уже в эту пятницу, 23 августа. Если вы за чашечкой кофе хотите посмотреть, как будут вручать ленточки победительницам июньского конкурса, ждем вас в 19:00 в кофейне по адресу: улица Советская, 86/70. Ведущим награждения будет известный саратовский актер, член правления Союза театральных деятелей России и ведущий мастер сцены Саратовского театра драмы Александр Каспаров.

Напомним, в июне в конкурсе победили Ирина Алешина и Доминика Павенская, а для Кадрии Искандировой партнеры «Комсомолки» приготовили специальный подарок.

Чтобы принять участие в сентябрьском конкурсе, нужно прислать на электронную почту saratov.kp@yandex.ru 2-3 предложения о себе, фотографию и контактные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU