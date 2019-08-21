2019-08-21T16:07:23+03:00
Происшествия

В Саратове будут судить парня за угрозы ножом полицейскому

Преступление было совершено у поста полиции в районе села Пристанное
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего парня, который угрожал ножом сотруднику полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье «Угроза применения насилия».

По версии следствия, утром 19 июля юноша высказал угрозы инспектору ДПС вблизи стационарного поста у села Пристанное. При этом он демонстрировал нож.

Следователи выясняют все обстоятельства дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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