В Саратове будут судить парня за угрозы ножом полицейскому

СЕГОДНЯ 16:07 2019-08-21T16:07:23+03:00

Преступление было совершено у поста полиции в районе села Пристанное

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В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего парня, который угрожал ножом сотруднику полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье «Угроза применения насилия».

По версии следствия, утром 19 июля юноша высказал угрозы инспектору ДПС вблизи стационарного поста у села Пристанное. При этом он демонстрировал нож.

Следователи выясняют все обстоятельства дела.

ИСТОЧНИК KP.RU