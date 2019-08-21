В Саратове будут судить парня за угрозы ножом полицейскому
Преступление было совершено у поста полиции в районе села Пристанное
Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего парня, который угрожал ножом сотруднику полиции.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье «Угроза применения насилия».
По версии следствия, утром 19 июля юноша высказал угрозы инспектору ДПС вблизи стационарного поста у села Пристанное. При этом он демонстрировал нож.
Следователи выясняют все обстоятельства дела.
ИСТОЧНИК KP.RU