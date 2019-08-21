На проспекте Кирова после реконструкции останутся торговые павильоны

СЕГОДНЯ 14:43 2019-08-21T15:56:28+03:00

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Сегодня, 21 августа, в мэрии Саратова прошло совещание под председательством главы горадминистрации Михаила Исаева, посвященное реализации нацпроектов.

Горячее обсуждение вызвал нацпроект «Жилье и городская среда».

Депутат Виктор Марков поинтересовался судьбой торговых павильонов на пешеходном проспекте Кирова.

- По проспекту сразу за «Макдональдсом» стоят павильоны. Вроде был судебный акт о том, что можно их сносить, а если хоть один останется, то это сельпо какое-то будет. Второй вопрос — въезды во дворы, арки на проспекте — планируется с ними что-то сделать? Боковые примыкания?

- У нас запроектировано это место, не все ларьки, что попали в план будут сноситься. Уложим на этом месте плитку. По второму вопросу — только в пределах арки, — пояснил зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта мэрии Сергей Кузнецов.

- Понимаем, что судебные тяжбы это долго, — заметил по поводу остающихся ларьков Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU