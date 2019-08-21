На 3-й Дачной в Саратове водитель ВАЗа влетел в ель

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-21T10:38:21+03:00

Изменить размер текста: A A

На кольце 3-й Дачной в Саратове водитель ВАЗ-2114 потерял управление, выехал на газон и врезался в ель.

Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», в результате аварии пострадали двое пассажиров из легковушки.

Прибывшие медики «скорой» оказали травмированным первую помощь, в больницу они ехать не захотели.

Медосвидетельствование показало, что водитель был пьян.

На месте работали врачи «скорой помощи» и дорожная инспекция. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU