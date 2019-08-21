Саратовские спортсмены выиграли Кубок мира по борьбе на поясах

СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-21T09:20:55+03:00

За звание лучших сразились соперники из 25 стран

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Сегодня, 20 августа, на железнодорожном вокзале Саратова состоялась встреча победителей Кубка мира по борьбе на поясах.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие борцы из России и еще 25 стран мира.

Лучшей стала саратовская спортсменка Анастасия Репина в весе 58 кг и Тамирлан Керефов в категории 68 кг.

С победой их поздравили начальник отдела физкультурно-массовой работы министерства молодежной политики и спорта области Дмитрий Точилкин и директор ГАУ СО «ФСЦ «Урожай» Владимир Новиков.

ИСТОЧНИК KP.RU