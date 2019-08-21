Фирму оштрафовали на 120 тыс. рублей за трудоустройство бывшего чиновника

СЕГОДНЯ 07:47 2019-08-21T07:52:17+03:00

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В Октябрьском районе Саратова прокуратура выявила нарушение антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывших госслужащих.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в июле 2018 года в ООО «Телеконтакт!» на работу был принят бывший госслужащий, который ранее трудился в управлении Россельхознадзора.

При этом фирма не уведомила прежнего работодателя в установленный срок.

В отношении ООО «Телеконтакт!» было возбуждено административное дело. Организацию и должностное лицо оштрафовали на 120 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU