Фирму оштрафовали на 120 тыс. рублей за трудоустройство бывшего чиновника
Организация не уведомила прежнего работодателя
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В Октябрьском районе Саратова прокуратура выявила нарушение антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывших госслужащих.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в июле 2018 года в ООО «Телеконтакт!» на работу был принят бывший госслужащий, который ранее трудился в управлении Россельхознадзора.
При этом фирма не уведомила прежнего работодателя в установленный срок.
В отношении ООО «Телеконтакт!» было возбуждено административное дело. Организацию и должностное лицо оштрафовали на 120 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU