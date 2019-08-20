Под Саратовом чиновники недополучили более 1 млн рублей доплаты к пенсии

СЕГОДНЯ 16:23 2019-08-20T16:46:24+03:00

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Прокуратура Базарно-Карабулакского района выявила нарушения исполнения законодательства о государственном пенсионном обеспечении.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, собрание района 26 февраля 2013 года установило доплату лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.

Однако 39 человек с сентября 2018 по май 2019 года недополучили более 1 млн рублей.

В суд направлен иск о взыскании с администрации района денег, эти требования удовлетворены, за исполнением решения следит прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU